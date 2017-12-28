En son seri katillerle ilgili belgeselle ekrana gelen ünlü İngiliz televizyoncu Piers Morgan (52), bir izleyicisinden gelen uyarı üzerine kansere yakalandığını öğrendi.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; belgeseli izleyen İngiltere Melanom Kanseri Derneği kurucusu Gillian Nuttall, Morgan’a gömleğinin açık yakasından ‘kara tümör’ olarak bilinen ve bir tür deri kanseri olan melanom izleri gördüğünü aktardı. Tavsiyeye uyarak doktora giden 3 çocuk babası Morgan, hastalığın başlangıç evresinde olduğunu öğrendi. Ameliyata alınan televizyoncu bu sayede hastalıktan kurtuldu.





Piers Morgan

İngiltere Melanom Kanseri Derneği

Gillian Nuttall

kara tümör

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