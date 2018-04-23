Japon kültüründe yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen sakura ağaçlarının (Japon kirazı) çiçek açmasıyla muhteşem bir güzelliğe bürünen Dikmen Vadisi, Başkentlilerin adeta akınına uğruyor.

İHA'nın haberine göre baharın coşkusunu Başkent’in dört bir tarafındaki parklarda karşılayan Başkentliler, Dikmen Vadisi’nde de pembe ve beyaz çiçek açan sakura ağaçlarının büyülü atmosferinin altında yürüyüş yapmanın, fotoğraf çektirmenin keyfini yaşıyorlar.

Son günlerde özellikle öğrencilerin mezuniyet, evli çiftlerin de en özel anlarının kayda geçirildiği fotoğraflara ev sahipliği yapan Dikmen Vadisi’ndeki sakura ağaçları, profesyonel fotoğrafçıların da uğrak yeri.

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