2 | 8

Yahya Uçbaşaran geçen ay çıktıkları Tokyo gezisinde Dila Tarkan’a evlenme teklifi etmiş, genç tasarımcı bu mutlu haberi Instagram hesabında takipçileriyle “Sana evet! Hayatımın geri kalanını seninle paylaşacağım için çok mutluyum. Seni çok seviyorum Yashyoss” diye paylaşmıştı.