HT Magazin'de yer alan habere göre, SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’un başrol oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, “Kadınlar ne kadar güçlü olduklarının farkında değiller. Her sektörde ayrımcılık var. Ayrımcılığın her türlüsüne karşıyım” dedi.



‘Nefis Tarifler’ adlı programla hafta içi her gün SHOW TV ekranında olan Pelin Karahan ise “Kıskançlık bir kadının bir kadına yapabileceği en kötü şey bence. Biz kadınlar birbirimizin dilinden anlayabiliyoruz. Bazen yaptığımız işlerde bu duygularımızı fazlaca yansıtabiliyoruz. Ama ekipteki kadınlarla bu yükleri paylaştığımızda yanımızda getirdiğimiz o yüklerden de kurtuluyoruz” diye konuştu.

