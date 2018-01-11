Cadde'nin haberine göre, 'Çukur' dizisinin gördüğü ilgiden dolayı oldukça keyifli olan Dilan Çiçek Deniz, çekimlerin yapıldığı semt dışında birçok yerde 'Çukur' sembolünü duvarlarda ve arabalarda gördüğünü, ekip olarak yoğun bir şekilde çalışmalarının karşılığını izleyicilerinden fazlasıyla aldıkları için yorgunluklarını unuttuklarını söyledi.

Güzel oyuncu, daha sonra kahve alıp mağazaları gezmeye devam etti.

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