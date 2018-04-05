HT Magazin'de yer alan habere göre, gir dönem modellik de yapan güzel oyuncu, dergi için birbirinden iddialı pozlar verdi.



Dizideki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Deniz, “Çukur hayatı şahane. Çok değerli isimlerle birlikte çalışıyorum ve onlardan çok şey öğreniyorum” deyip ekledi: “Orası hem işyerim hem okulum.”

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