Dilan Çiçek Deniz HT Magazin'e konuştu

Saçtığı gülücüklerle, yüksek ve güzel enerjisini yayarak geldi yanımıza Dilan Çiçek Deniz. Hayata hep güzel bakıyor, öyle baktığı için de her şeyi güzel görüyor. Bunu etrafına da o kadar güzel hissettiriyor ki... Hiç farkında olmadan aurasının içine alıveriyor sizi. Akıllı, güzel, çok da zeki. Son dönemin bir güneş gibi parlayan yıldızı o... ‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı ‘Sena’ karakteriyle eminim çok büyük özen ve saygı gösterdiği mesleğinde, başarı hanesine bir artı daha ekleyecek.
- ‘Çukur’un konusu nedir? Tam bir mahalle ve aile dizisi.
Koçovalı Ailesi’nin, Çukur Mahallesi’ndeki mahalleliyle olan ilişkisi ve onları korumasıyla başlayan bir hikâye. İçinde aşk da var çatışma da. İnsanlar tanıtımlardan görüp duygusal olduğu kanısına vardı. Evet aşk da var ama alt hikâyeler o kadar iyi ki... Çok dolu bir senaryosu var, inanılmaz bir hikâye.
- Sena ile Yamaç büyük merak uyandırdı...
Sena ile Yamaç’ın birbirlerini bulmaları ve çok kısa sürede başlayan bir aşk var. Sonrasında gelişen olaylar nedeniyle Yamaç’ın tekrar çukura yani mahalleye geri dönmek durumunda kalmasıyla olaylar da şekillenmeye başlıyor.
‘HERKESTEN BİR ŞEY ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM’
- Sen hangi roldesin?
Canlandırdığım Sena karakteri çok güçlü bir kadın. Ondan öğreneceğim çok şey var. (Gülüyor) Ben de Sena’ya bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Birkaç okula gitmiş ve yarım bırakmış. Oradan oraya savruluyor. Ne istediğini bulmaya çalışıyor. Yamaç’la biraz kendisini bulduğunu söyleyebilirim.
- Paris’teki çekimler nasıldı?
Çok güzel ve keyifliydi. Şahane bir aşk hikâyesi var, aşk deyince de akla gelen ilk şehir Paris.
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