Dilan Çiçek Deniz HT Magazin'e konuştu

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- Ablası Hande Soral zannettiler seni yani. O da geçtiğimiz hafta evlendi. Sen evlilik fikrine nasıl bakıyorsun?

Henüz 22 yaşındayım. Önümde çok uzun bir zaman var. Kariyerimi ön planda tutmayı tercih ediyorum. O yüzden kısmet, hayırlısı.