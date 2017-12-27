Cadde’de yer alan habere göre, alışveriş turuna çıkan Dilan Çiçek Deniz ile Bestemsu Özdemir, çevredekilerin meraklı bakışları arasında mağazaları ve reyonları dolaştı.



El ele poz veren güzel oyuncular, daha sonra yılbaşı alışverişlerine devam ederek gözden kayboldular.



Bestemsu Özdemir

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