Genç neslin en dikkat çeken model ve oyuncularından Dilan Çiçek Deniz'in şöhreti, yakında Türkiye sınırlarını aşacak. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç'la geçtiğimiz günlerde dil ve oyunculuk eğitimi için ABD'ye giden 23 yaşındaki Deniz, burada gurur verici bir sözleşmeye imza attı.

GÜZEL KADRO

Dilan Çiçek Deniz, aralarında Isabeli Fontana gibi birçok Victoria's Secret meleği ve Nina Agdal'ın da bulunduğu dünyaca ünlü modellerle aynı mankenlik ajansıyla sözleşme imzaladı. Dilan Çiçek Deniz, ajansın Los Angeles şubesindeki yetkililerle imzaladığı anlaşma sayesinde, dünyaca ünlü birçok markanın global reklamlarında boy gösterme şansı bulacak.

YILDIZLARLA AYNI AJANSTA

2014 Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinin kapağında yer alan üç modelden biri olan Nina Agdal da Türk modelle aynı ajansta.