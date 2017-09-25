SHOW TV'nin büyük merakla beklenen ve dev oyuncu kadrosuyla da izleyenleri heyecanlandıran Çukur dizisinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyanın da gündeminde. Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.

Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.

Günümüzde son olarak Bodrum Masalı dizisinde başrol oyuncu olarak rol alan Dilan Çiçek Deniz, dizide Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe ile başrolü paylaşmıştır.

Dilan Çiçek Deniz, 2016 yılında oyunculuk kariyerindeki başarısından dolayı Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

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Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında?