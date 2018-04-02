Los Angeles'ta aldığı oyunculuğu eğitimini InStyle dergisine anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Bir arkadaşımla ‘Dolores’ adlı oyunu sahneledim. Oyuncu koçumuz her gün Dolores olarak sınıfa gelmemi istedi. Ben de her sabah Dolores olarak uyandım; makyajla vücuduma morluklar yapıp, yıpranmış kıyafetler giyerek 08.30’daki derse gittim" dedi.



