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* Kimseyi bu şekilde kabul etmek zorunda değilsin ama bir yanıyla bakınca da yapacak bir şey yok. Çünkü bu, o insanın kendi doğruları. Babamın doğduğu yer ve aldığı kültürde maalesef namus ve edep gibi konular çok daha keskin. Bu konularda daha dikkatli ve otoriter olmak zorunda hissediyor sanırım. Doğru veya yanlış. O böyle görmüş ve bunu uyguluyor. Ama bu, kendi doğrularımızı başkasına dayatabileceğimiz anlamına gelmiyor. Biri de çıkıp, “Namus ve edepten söz ederken bu kadar çok kadınla birlikte olması doğru mu?” diyebilir. Ama bu da yine aldığı kültürle, ataerkil toplumun özelliklerini üzerinde taşımakla ilgili. Biri tavuğu elle yer, öteki çatalla... İnsanlar bunu eleştirebilir ama yargılama hakları yok.