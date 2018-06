9 | 12

*Şu an evlilik düşünmüyoruz. Hele şimdi single çıkınca iyice işim gücüm demeye başladım. İşime çok konsantre olduğum zamanlarda, "Bir dakika, aşka biraz mola" da diyebiliyorum. Ama diğer yandan eğer aşk hayatımda her şey yolundaysa diğer her şey de yolunda gidiyor. Ama aşk hayatımda mutsuzsam herşeyle kavgalıyım gibi bir durum oluyor. İşim de ters gidiyor. Ailemle bile keyifli vakit geçiremiyorum o zaman. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Benim kurallarımın geçmediği noktada her şey zorlaşıyor. O yüzden birlikte olduğum insan da mutlaka benim kurallarıma saygı duyan bir insan olması gerekiyor.