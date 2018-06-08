Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk olan Dilan Çıtak Tatlıses, samimi açıklamalarda bulundu.

"90'LARDA FAVORİ ŞARKIM 'MAALESEF'Tİ"



Dilan Çıtak Tatlıses, yeni single’ı için neden daha önce Mansur Ark’ın seslendirdiği 'Maalesef'i tercih ettiğini şöyle açıkladı:



“Aslında normalde bilinmeyen bir sürü şarkı yaptık ama bu, 90’lı yıllarda benim favori şarkımdı. Sahnede hep seslendiriyordum ve inanılmaz bir enerji alıyordum. Bu şarkıyı söylediğimde millet kopuyordu. Sonunda dedik ki; ‘Bir şey yapacaksak neden bunu yapmıyoruz? İnanılmaz bir cover olur’. Oturduk Ceyhun’la (Çelikten) çalıştık üzerinde. Bambaşka bir şey çıktı ortaya ve bunu yapalım dedik. Yani insanların bize verdiği o enerjiden dolayı bu şarkıyı seçtik.”

"İDO'YLA DÜET YAPABİLİRİZ"



Genç şarkıcı, kardeşi İdo Tatlıses’le düet yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Neden olmasın? Düşünürüz. Bunun muhabbeti oldu, ikimiz de pozitifiz o konuya" cevabını verdi.

"HERKES 'BRAVO' DERKEN BEN GİZLİCE LAHMACUN GÖTÜRÜYORDUM"



Tatlıses, bir türlü diyet yapamadığını, sayısız kez diyetini bozduğunu anlattı:



Maalesef yapamıyorum. Mesela en son detoks diyetim vardı, sadece sıvıyla beslenmek zorundaydım. Birinci gün çok iyi geçti, diyeti hiçbir şekilde aksatmadım. İkinci gün kardeşimin doğum gününü benim evimde kutladık. İnanılmaz şeyler vardı ve ben sürekli mutfağa gidip bir şeyler çaldım. Bir yandan da utanmadan içeri girip ‘Ay çok zorlanıyorum bu detokstan’ diyerek sularımı içmeye devam ettim. Herkes ‘Bravo Dilan’ filan diyor, ben mutfakta lahmacun götürüyorum!”



"TEMBEL AMA BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİM"



Konservatuvar yıllarında tembel bir öğrenci olduğunu belirten şarkıcı, "Okul yıllarına dair içimde kalan çok şey var. Hiç üniversite okuyor gibi değildim. Millet gidiyor kafelerde oturuyor, bizde hiç öyle şeyler yoktu. Manyak manyak odaya girip enstrüman çalışıyorduk. Çok sıkıcı yani. Çok tembel ama başarılı bir öğrenciydim. Sınavlarım başarılı geçiyordu ama hiç ders çalışmayı sevmiyordum" dedi.

"BİR OTURUŞTA 1 KİLO PROFİTEROL YERİM"



Tatlıya olan düşkünlüğünden bahseden Dilan Çıtak Tatlıses, "Günde üç tane tatlı yiyorum. Yiyordum daha doğrusu, şu an yemiyorum. Profiterolle kahvaltı yaptığımı biliyorum. Gece bir kilo profiterol alıp, sabah yarısını akşam diğer yarısını yemişliğim var. Bir oturuşta bir kilo yediğim de oldu. Rezalet" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ BULMACADA GÖRÜNCE SEVİNDİM"



4 yıl önce bir gazete ekindeki çengel bulmacada kendi fotoğrafını gören ve bulmacanın fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, o an ne hissettiği sorusunu şöyle yanıtladı:



“Kendimi bulmacada görünce sevindim, ‘Bir şeyler oluyor artık’ dedim. Tanınmaya başladığımın kanıtı bu.”

"SAÇLARIMA FÖN ÇEKEN ADAMIN BURNU KANADI"



Kıvırcık saçlarıyla ünlü olan genç şarkıcı, “Hiç fön çektirdin mi?” sorusuna, "Çekilmez ki. Buna fön çeken adamın burnu kanadı, diğeri bıraktı gitti. 3 saat! Adam 'Parasını ben vereyim, başka yere git çektir’ diyor."