Dilan Çıtak Tatlıses: Paris Hilton'u Bodrum'a davet ettim

Dilan Çıtak Tatlıses, kendisini Instagram’da takibe alan Paris Hilton’u Bodrum’a davet ettiğini açıkladı. Hilton’un kendisini New York’a davet ettiğini söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, “Ben de ona ‘İlk sen gel, seni Bodrum’da misafir edeyim’ dedim” diye konuştu