HT Magazin'de yer alan habere göre, genç şarkıcı, “Hakkımda İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu için kaşesi çok yüksektir ve babası gibi türkü okuyordur diye düşünenler var ama bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladım” diye konuştu.

Bu Konu İle İlgili Haberler