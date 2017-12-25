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''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!'

'Şükürler olsun bir yerimde estetik, dolgu ve botox yok, şükürler olsun iyi eğitimler aldım. Hem konuşup, hem yazmayı biliyorum. Şükürler olsun hitabet sanatını da beden dilini de destekleyen eğitimler dolu geçmişim… Şükürler olsun sevdiğim kurumda sevdiğim işi zevk ile yapıyorum. Herkes işine baksın… Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum'