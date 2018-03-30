Bursa'da, arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu 26 yaşındaki Dilek Bozal´ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan, tek tutuklu olan genç kadının sevgilisi 29 yaşındaki Muhammet E. tahliye edildi.



DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile Muhammet E., Yasin K. ve Resul E. kiralık otomobille gezmeye çıktı. Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen E., K. ve E., bir ara 'tabanca pazarlığı'na girişti. İddiaya göre, Resul E. tabancasını boşaltıp Muhammet E.'ye uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve E.'nin yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı. Genç kadının yaralandığını fark etmeyen ve silah sesinden korkup bayıldığını sanan şüpheliler, otomobille 1 saat dolaşıp Bozal'ın ayılmasını bekledi. Baygın haldeki Dilek Bozal'ı ayıltmak isteyen şüpheliler, bir kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklattı. Bozal ayılmayınca paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammet E. ile Yasin K., yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü.

KAMERAYA YANSIDI



Dilek Bozal'ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu öğrenen E. ve K. aynı otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadını hastaneye getiren Muhammet E. ve Yasin K.'nın görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay üzerine kapsamlı soruşturma başlattı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal'ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet E., Yasin K. ve Resul E. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E. ve K. tutuklanırken E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. K. da ilk duruşma öncesinde ara kararla serbest bırakıldı.Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhammet E., Yasin K. ve Resul E. hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Üçüncü duruşmasında hakim önüne çıkan tutuklu sanık Muhammet E., "Ben yapmadım. Silah pazarlığı vardı, kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya dönerek silahı doldur boşalt yaparken silah ateş aldı. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, tutuklu sanık Muhammet E.'nin de tahliyesine karar verdi.