Dilek Doğan'ın ölümüne neden olan polisin 6 yıl 3 aylık cezası onandı

Sarıyer'de gerçekleştirilen bir terör operasyonu sırasında Dilek Doğan'ın ölümüne neden olan polis memuru Y.M., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın edindiği bilgiye göre; Polis memuru Y.M.'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nce onandı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) 19. Ceza Dairesi, Sarıyer'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne neden olan ve yargılandığı davada polis memuruna yerel mahkemece "bilinçli taksirle öldürme" suçundan verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının onanmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin polis memuru Y.M'nin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin yapılan itirazları karara bağladı.

Daire dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtildi.

Kararda, bu nedenle yapılan itirazlar yerinde görülmeyerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği kaydedildi.

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