Genç model, tacizci yapımcıyı şikayet etti

Sırbistan'da modellik yapan Türk asıllı Dilek Kaya, iş verme vaadiyle kendisini taciz eden prodüktörden şikayetçi oldu. Kaya, geçtiğimiz Haziran ayında tanıştığı ve ünlü bir TV programının yapımcısı olduğunu söyleyen Erkan Ş.'nin kendisini programa davet ettiğini söyledi.

Günaydın'ın haberine göre, Erkan Ş., genç kadına iş bulacağını söyleyerek fotoğraf ve video istedi. İş bulacağı umuduyla Erkan Ş.'ye video ve fotoğraf gönderen Dilek Kaya, bir müddet sonra isteklerin taciz içerdiğini fark etti. Erkan Ş.'nin kendisine çıplak fotoğraf atmasının ardından savcılığa başvuran Kaya, genç adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Ş.'nin ifadesine başvuruldu. Suçlamaları reddeden Erkan Ş., kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Dilek Kaya'nın dosyaya sunduğu mesaj çıktıları delil sayıldı. Prodüktör Erkan Ş. hakkında, cinsel taciz suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dilek Kaya