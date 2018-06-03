'Dilenmiyor' diye yaşlı kadını döverek hastanelik ettiler

Olay, Samsun'un İlkaadım ilçesinde Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yakında darp edilmiş halde bulunan 83 yaşındaki Elif P., vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, Adana Ceyhan'dan Samsun'a geldiklerini belirtti. Kendisini oğlu ve gelininin darp ettiğini söyleyen Elif P., "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdüler" dedi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, polis tarafından ekip otosuyla Samsun Şiddet Önleme Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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