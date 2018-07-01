Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir biyolojik arıtma tesisinden yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çok fabrikanın atıklarının arıtıldığı tesisten, iddiaya göre bir ilaç firmasından gelen atıkların arıtılması sırasında kapasite aşımı yapıldığı için kötü koku yayılmaya başladı.

Pazartesi gününden beri devam eden kokudan rahatsız olan Diliskelesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, arıtma tesisi önünde toplandı. Vatandaşların arıtma tesisinin önüne gelmesi üzerine tesise polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tesis önüne gelerek eylem yapan vatandaşlardan Ergün Karadaş, "Dilovası halkı zaten bugüne kadar yeterli çevre kirliliğine sahip bir yerdi, bugün itibariyle artık bir de kokusu var Dilovası'nın. Yetkililer gelsinler şu mahallede birkaç dakika otursunlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayacaklar. Bu fevri bir olay değil, 2 yıla yakın bir zamandan beri burada bu koku var. Artık vatandaşlar dayanamıyor bu kokuya, yazık bu insanlara. Dilovası'nın bu derdi artık bitsin lütfen." dedi.