Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, Uluslararası Çevresel Performans Endeksi’ne göre, Türkiye’nin 132 ülke arasında 109’uncu sırada olduğunu söyledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye’nin hava kirliliğine bağlı ölümlerde ise ilk 20 ülke arasında 15’inci sırada olduğuna dikkat çeken Ağdacı, “Dünyada kanserden ölümlerin tüm ölümlere oranı yüzde 12.5, Türkiye’de yüzde 12.9, Kocaeli’de yüzde 18.9, Dilovası’da ise yüzde 33.7’dir.

Kocaeli’nde ve her ilçede partikül madde 10 kirleteninin yoğun olduğunu tespit ettik. Partikül madde 10 ana kaynağı ise fabrikalar, enerji ve yakma tesisleri, inşaat, rüzgâr etkisi, taş ocakları ve fosil yakıt tüketiminden kaynaklı. Dilovası bölgesinde ise maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bu bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır.

Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden özellikle akciğer kanseri ve lösemi ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır. Asıl amaç, kirliliği kaynağında yok etmek olmalıdır. Öncelikle kirliliği kaynağında yok edecek teknolojiler kullanılmalıdır” dedi.

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