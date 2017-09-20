Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan bağımsızlık referandumu hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.

Spuntik'te yer alan habere göre, bugünkü basın toplantısında Peskov'a Moskova yönetiminin IKBY'de yapılması planlanan referanduma yaklaşımı soruldu.

Peskov, Rusya'nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydetti.

Peskov, Rusya'nın referandum sonucunu tanıyıp tanımayacağı yönündeki soru karşısındaysa, şu an için bu konuda yorum yapmak istemediğini ifade etti.