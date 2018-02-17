Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, televizyon ve radyo kanallarında ürün pazarlamak amacıyla yapılan yayınlara yönelik değerlendirmede bulundu.

Özellikle uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve bazı radyo kanallarında vatandaşların dini duygularını istismar ederek ağrı kremi, dua kitabı, Kabe kokusu, çörek otu kremi gibi bazı ürünler pazarlandığını ifade eden Tüfenkci, bu din istismarcıları hakkında Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu tarafından gerekli idari yaptırımların uygulandığını bildirdi.

Tüfenkci, bu ürünlerin özellikle cübbe, sarık gibi kıyafetler giyen dindar görünümlü kişiler tarafından pazarlandığına dikkati çekerek, "Bu kişiler hem tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarına zarar vermekte, hem de tüketicilerimizin sağlıkları ile oynamaktadır. Daha da önemlisi bu kişiler temel ilkeleri dürüstlük ve doğruluk olan yüce dinimize ve milli kültürümüze de zarar vermektedir." diye konuştu.

Teknolojiyi de iyi kullanan bu tacirlerin, iletişim araçları sayesinde her aileye ulaştığına işaret eden Tüfenkci, "Bu kişiler esasen hiçbir şeye çözüm üretmeyen ürünlerine, kutsal değerlerimizi yüklüyor. Bazı kanalların sadece belli ürünleri pazarlayan ve bu pazarlamaları yaparken de din istismarı yapan kanallar haline dönüşmesi ülkemiz açısından ciddi bir sorundur." ifadesini kullandı.

SAVCILIKLARA DA BİLDİRİLİYOR

Tüfenkci, bakanlık olarak bu konuda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, reklamlar hakkında idari yaptırım uyguladıklarını, doktor olmadığı halde pek çok hastalığı tedavi ettiğini söyleyen bu kişileri Sağlık Bakanlığı ile cumhuriyet savcılıklarına bildirdiklerini aktardı.

Bu tür kanalları, kapatılması için RTÜK'e de bildirdiklerini vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"13 Şubat 2018'de yapılan son Reklam Kurulu toplantısında bu tür reklamlarla ilgili olan 3 dosya görüşülmüş ve ilgililer hakkında idari para cezası tesis edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür istismarcılara karşı uyanık olmaları, bu tür yayınlara kesinlikle rağbet etmemeleri, herhangi bir sağlık problemi yaşamaları durumunda da doktorlara gitmelerini önemle tavsiye ediyoruz."