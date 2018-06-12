Dinamo Brest - Dinamo Minsk maçı rakamları

Dinamo Brest ve Dinamo Minsk, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:45. 12 puanlı Dinamo Brest 8. sırada bulunuyor, Dinamo Minsk 23 puana sahip ve 2. sırada. Dinamo Brest son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dinamo Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Dinamo Brest kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dinamo Brest son haftadaki Gomel müsabasında 0-1 kazandı.

Dinamo Minsk ise Vitebsk karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Dinamo Brest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Brest, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Dinamo Minsk, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Minsk 9 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.