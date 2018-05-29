Dinamo Brest - Dnepr Mogilev düellosu

Belarus Premier Lig maçında Dinamo Brest ile Dnepr Mogilev, 29 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Maç öncesi Dinamo Brest 10 puanla 8. sırada, Dnepr Mogilev 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Dinamo Brest, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Dnepr Mogilev, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 211. İddaa'da Dinamo Brest kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Dnepr Mogilev kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dinamo Brest önceki hafta Dnepr Mogilev mücadelesinde 1-4 kazandı.

Dnepr Mogilev ise Dinamo Brest maçında 1-4 yenildi.

Dinamo Brest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Brest, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Dnepr Mogilev, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dnepr Mogilev, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.