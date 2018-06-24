Dinamo Brest - Gorodeya maçı ne zaman?

Dinamo Brest ve Gorodeya, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:45. 16 puanlı Dinamo Brest 8. sırada bulunuyor, Gorodeya 7 puana sahip ve 16. sırada. Dinamo Brest, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Gorodeya, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 260 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Brest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gorodeya galibiyet oranı 0.00.

Dinamo Brest son haftadaki Gomel müsabasında 0-1 kazandı.

Gorodeya, BATE Borisov karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dinamo Brest, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Gorodeya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gorodeya, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.