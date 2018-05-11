Dinamo Brest - Vitebsk rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Brest, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Vitebsk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 6 puanlı Dinamo Brest 11. sırada bulunuyor, Vitebsk 11 puana sahip ve 5. sırada. Dinamo Brest son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vitebsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 317 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Brest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Vitebsk galibiyet oranı 0.00.

Dinamo Brest son hafta oynanan Gomel maçında 0-1 kazandı.

Vitebsk ise Dinamo Minsk maçında 1-4 yenildi.

Dinamo Brest, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Vitebsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Vitebsk, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.