Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dinamo Kiev taraftarına ve takım arkdaşlarına veda etti. Dinamo Kiev'in Partizan'ı 4-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında forma giymeyen Vida, maçın ardından taraftarları selamladı. Vida, maçın son anlarında ise bazı taraftarlara imza dağıttı.

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Vida hakkında, "Taraftarlara ve takım arkdaşlarına veda etti ancak bana yarın veda edecek. Kalmasını isterdim ancak başka bir yolu seçti. Ailesi ve çocukları var; daha fazla para kazanmak istemesi anlaşılabilir. Beşiktaş'ın yaptığı teklifteki mali şartları kulübümüz sunamaz." dedi.

Ajansspor'un haberine göre Surkis, "Onun için bir bedel alacağız ve kötü değil. Bize yarım sezon yardım edeceğini umarak onu yazın bırakmadım. Yardımcı oldu, ona çok teşekkür ediyorum. Vida'nın, Dinamo Kiev'de oynadığı seviyede oynamaya devam etmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Igor Surkis

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