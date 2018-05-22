Dinamo Minsk - BATE Borisov maç önü

Dinamo Minsk ve BATE Borisov, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:15. Maç öncesi Dinamo Minsk 17 puanla 2. sırada, BATE Borisov 21 puanla 1. sırada bulunuyor. Dinamo Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 437 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Minsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, BATE Borisov sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dinamo Minsk son hafta oynanan Vitebsk maçında 1-4 kazandı.

BATE Borisov ise Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.

Dinamo Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Minsk, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

BATE Borisov ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. BATE Borisov, 4 gol atarken 0 gol yedi.