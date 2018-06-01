Dinamo Minsk - FC Minsk maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Minsk, 01 Haziran 2018 Cuma günü FC Minsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:45. Maç öncesi Dinamo Minsk 20 puanla 2. sırada, FC Minsk 7 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dinamo Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Minsk son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 158. İddaa'da Dinamo Minsk kazanır 1.20, berabere biter 4.00, FC Minsk kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dinamo Minsk son hafta oynanan Vitebsk maçında 1-4 kazandı.

FC Minsk, Krumkachy karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Dinamo Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dinamo Minsk, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

FC Minsk, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Minsk 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.