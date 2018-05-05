Dinamo Minsk - Shakhtyer Soligorsk maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Minsk, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Shakhtyer Soligorsk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Dinamo Minsk 13 puanla 2. sırada, Shakhtyer Soligorsk 5 puanla 10. sırada bulunuyor. Dinamo Minsk son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Shakhtyer Soligorsk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 458 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Minsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shakhtyer Soligorsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dinamo Minsk önceki hafta Vitebsk mücadelesinde 1-4 kazandı.

Shakhtyer Soligorsk ise Neman Grodno maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dinamo Minsk, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.