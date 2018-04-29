Dinamo Moscow - Rubin Kazan maçı ne zaman?

Rusya Premier Lig maçında Dinamo Moscow ile Rubin Kazan, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Dinamo Moscow 33 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Rubin Kazan 35 puanda ve 9. sırada. Dinamo Moscow son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rubin Kazan, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 655. İddaa'da Dinamo Moscow kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Rubin Kazan kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Dinamo Moscow önceki hafta Krylya Sovetov mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Rubin Kazan ise Ural karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dinamo Moscow, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

Rubin Kazan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rubin Kazan, 12 gol atarken 11 gol yedi.