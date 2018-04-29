Dinamo Moscow - Rubin Kazan maçı ne zaman?

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Moscow, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Rubin Kazan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. 33 puanlı Dinamo Moscow 11. sırada bulunuyor, Rubin Kazan 35 puana sahip ve 9. sırada. Dinamo Moscow son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rubin Kazan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 655 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Moscow kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Rubin Kazan sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Dinamo Moscow son haftadaki Krylya Sovetov müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rubin Kazan ise Ural maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dinamo Moscow, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

Rubin Kazan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rubin Kazan, 12 gol atarken 11 gol yedi.