Salon: Tiflis Olimpik

Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Ilya Putenko (Rusya), Gytis Vilius (Litvanya)

Dinamo Tiflis: Boyd 9, Turpin 13, Patsatsia 6, Gacesa 18, Berishvili 7, Sharabidze 2, Grdzelidze 11, Londaridze 2, Gogodze 2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Toolson 17, Bircevic 15, Thompson 15, Buva 22, Uğur Dokuyan 4, Tevfik Akdamar 3, Furkan Açya, Mert Çevik, Ayberk Olmaz 5, Bekir Sabri Karlı 2, Buckner 11, Klobucar 3

1. Periyot: 23-30

Devre: 42-53

3. Periyot: 62-78

Beş faulle çıkanlar: 27.47 Bekir Sabri Karlı, 39.03 Tevfik Akdamar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Maça iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6. dakikanın başında çift haneli fark yakaladı: 8-18. İyi oyununu sürdüren turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreği 30-23 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümünde etkili olan ev sahibi takım, 13. dakikada skoru 32-32'de eşitledi. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, farkı yeniden açarak devre arasına 53-42 önde girdi.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üçüncü çeyreğini 78-62 önde tamamladığı maçı 27 sayı farkla 97-70 kazandı.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'nda 5. galibiyetini aldı ve ikinci tura çıktı. Tüm maçlarını kaybeden Dinamo Tiflis ise organizasyona veda etti.

Dinamo Tiflis: 70 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 97