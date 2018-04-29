Dinamo Ufa - SKA Energiya maçı rakamları

Rusya Premier Lig maçında Dinamo Ufa ile SKA Energiya, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 11:30. Maç öncesi Dinamo Ufa 36 puanla 7. sırada, SKA Energiya 13 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dinamo Ufa, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. SKA Energiya, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 654 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Ufa galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, SKA Energiya galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Dinamo Ufa son haftadaki Paphos müsabasında 0-3 kazandı.

SKA Energiya, Dinamo Ufa karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Dinamo Ufa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Dinamo Ufa, kendi sahasında 19 gol attı, 14 gol yedi.

SKA Energiya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SKA Energiya, 3 gol atarken 24 gol yedi.