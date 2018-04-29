Dinamo Ufa - SKA Energiya maçı rakamları

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Ufa, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü SKA Energiya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 11:30. Maç öncesi Dinamo Ufa 36 puanla 7. sırada, SKA Energiya 13 puanla 16. sırada bulunuyor. Dinamo Ufa, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. SKA Energiya son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 654 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Ufa galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, SKA Energiya galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Dinamo Ufa son haftadaki Paphos müsabasında 0-3 kazandı.

SKA Energiya ise Dinamo Ufa maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dinamo Ufa, 19 gol attı ve 14 gol yedi.

SKA Energiya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SKA Energiya, 3 gol atarken 24 gol yedi.