Dinamo Zagreb - Hajduk Split maçı öncesi rakamlar

Hırvatistan HR Nogometni Kupası Final heyecanı devam ediyor. Dinamo Zagreb, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Hajduk Split takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Dinamo Zagreb son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hajduk Split son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 438 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Zagreb kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.20, Hajduk Split sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Dinamo Zagreb önceki hafta Inter Zapresic mücadelesinde 3-1 kazandı.

Hajduk Split ise HNK Rijeka maçında 3-1 yenildi.