Dinamo Zagreb - HNK Rijeka maçı heyecanı

Dinamo Zagreb ve HNK Rijeka, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Dinamo Zagreb 69 puanla 1. sırada, HNK Rijeka 60 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dinamo Zagreb, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. HNK Rijeka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Zagreb kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, HNK Rijeka sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler.

Dinamo Zagreb son hafta oynanan HNK Rijeka maçında 3-0 kazandı.

HNK Rijeka ise Dinamo Zagreb maçında 3-0 yenildi.

Dinamo Zagreb, evinde 12 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 12 gol yedi.

HNK Rijeka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. HNK Rijeka, 25 gol atarken 18 gol yedi.