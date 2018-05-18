Dinamo Zagreb - Inter Zapresic maçı rakamları

Dinamo Zagreb ve Inter Zapresic, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Dinamo Zagreb 70 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Inter Zapresic 43 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Dinamo Zagreb, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Inter Zapresic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 264 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Zagreb kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Inter Zapresic sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler.

Dinamo Zagreb son haftadaki Rudes müsabasında 1-0 yenildi.

Inter Zapresic ise Lokomotiva Zagreb maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Dinamo Zagreb, 31 gol attı ve 13 gol yedi.

Inter Zapresic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inter Zapresic, 19 gol atarken 35 gol yedi.