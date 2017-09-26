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Dinar'daki tarihi Roma tiyatrosu için kazı çalışması başlıyor

Afyonkarahisar'da tarihi MÖ ikinci yüzyıla dayanan Roma tiyatrosu için kazı çalışmaları başlıyor

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi MÖ ikinci yüzyıla dayanan ve 8 bin kişilik olduğu tahmin edilen tarihi anfi tiyatronun gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışması başlatılıyor. Kaza çalışmasının Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Arkeoloji Bölümü, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü, Dinar İlçe Kaymakamlığı ile Çalışma ve İş Kurumu iş birliği içerisinde yapılacağı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre sahada gerekli ön inceleme ve diğer işlemleri gerçekleştiren yetkililer kısa süre içerisinde kazı işlemlerine başlayacak. Dinar ilçesine bağlı Ilıca mahallesinde bulunan 8 bin kişilik olan antik tiyatronun gün yüzüne çıkartılması için yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından ödenek ayrıldığı kaydedildi.

Öte yandan, kaza çalışması yapılacak tiyatronun Arkaik Dönem'de yapıldığı, Helenistik Dönem'de tamir gördüğü ve mevcut halinin ise MÖ 2. yüzyıl Roma Dönemi'ne ait olduğu öğrenildi.

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