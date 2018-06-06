'Hava alalım' dedi otomobile binip kaçtı

Derinkuyu ilçesi Bayramlı Mahallesi'nde babası Rasim (52) ve annesi Emine Şen (50) ile birlikte yaşayan Özgür Şen, perşembe günü bir tanıdığının aracılığıyla Hatay'a gidip, burada yaşayan Suriyeli adının Cevher olduğunu söyleyen genç kızla tanıştı. DHA'nın haberine göre, ailesine 8 bin lira başlık parası veren Özgür Şen, genç kız ve yanındaki Ali ismindeki 17-18 yaşlarındaki yakınıyla Derinkuyu'ya döndü. Düğün alışverişi yapıp, 15 bin liralık altın alan Özgür Şen, cumartesi günü Cevher ile dini nikah kıydı.
Suriyeli kız, aynı gün hava almak istediğini söyleyince, Özgür Şen onu ilçedeki parka götürdü. Çifte, Cevher'in yakını olan Ali de eşlik etti. Bu sırada Suriyeli kızın telefonu çaldı. Annesinin aradığını söyleyen Cevher, Özgür Şen'in yanından ayrıldı. Bir süre sonra Ali de Şen'i yalnız bıraktı. Suriyeli genç kız ve yakını, parkın dışında gri renkli otomobile binip, uzaklaştı.
Telefonla aradığı Cevher'e ulaşamayan Özgür Şen, dolandırıldığını anlayıp, polise giderek şikayetçi oldu. Özgür Şen, genç kızın fotoğrafını ve kuyumcudan aldıkları kamera görüntülerini de polise teslim etti.
Genç kız için aldığı yeni elbiselerin de evde olmadığını söyleyen Özgür Şen, "Aldığımız kıyafetler vardı, bunlar kaçtıktan sonra kaldıkları odada aradık, bulamadık. Onları da bir gece önce pencereden atıp, bunları takip eden arabadaki kişilere vermişler. Bu dolandırıcıların yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Rasim Şen oğlu Özgür'ün daha önce de başından bir evlilik geçtiğini, 5 yıl süren bu evliliğin de geçimsizlik nedeniyle boşanmayla sonuçlandığını dile getirdi. Rasim Şen, "Oğlumu tekrar evlendirmek için gitmediğim, aramadığım yer kalmadı ama uygun bir gelin bulamadık. Sonra bir tanıdık aracılığıyla Hatay´daki bu kızı bulduk ve talip olduk. Sonrasında ise başımıza bu olaylar geldi. Kızı Hatay´dan getirmeden önce, onların gelenekleri öyleymiş, 8 bin TL para verdik. Burada da kuyumcudan 15 bin TL üzerinde altın aldım. Takıları da alıp, kaçıp gitti. Devletimizden bizim gibi mağdur olanlara yardım etmesini, bu dolandırıcıları da yakalayıp en ağır cezayı vermesini istiyorum´´ ifadelerini kullandı.
Rasim Şen, ilçede evlilik vaadiyle dolandırılan başka kişi olduğunu, ancak birçoğunun utancından, bazılarının da nereye başvuracaklarını bilmedikleri için bu olayların açığa çıkmadığını da bildirdi.
Olayın ardından fenalık geçirip, bir gün hastanede yattığını belirten anne Emine Şen de "Bizim ve oğlumuzun hayallerini yıktılar, bin bir güçlükle kazandığımız paramızı çalarak bizi yaktılar. Başkaları da yanmasın" diye konuştu.
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