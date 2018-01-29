İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de arasında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.
"HİÇBİR ZAMAN FETÖ/PDY ÜYESİ OLMADIM"
Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığına göre, cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan Cevat Eser, suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:
“Hiçbir zaman FETÖ/PDY üyesi olmadım. ByLock kullanmadım. Himmet vermedim. Bank Asya’da hesabım yok. Çocuklarımı okullarına göndermedim. 15 Temmuz 2016’da o zamanki adıyla Jandarma Okullar Komutanlığı’nda görevliydim. Bir kısım personelin darbeye katılmasına rağmen, bu oluşumun içinde yer almadım.
"İHMAL VE KASTIM OLMADI"
Hrant Dink cinayetinde hiçbir zaman ihmal ve kastım olmadı. Cinayetin aydınlatılması için elimden gelen her şeyi yaptım.
"HİÇBİR BİLGİ BELGE GELMEDİ"
Hrant Dink cinayetiyle ilgili Emniyet tarafından hiçbir şekilde benim karakoluma bilgi, belge gelmedi. Siz diyorsunuz ki ‘herkes biliyordu.’ Pelitli, 40 bin nüfuslu bir yerdir. Yüzlerce devlet memurunun yaşadığı bir yerdir. Yüzlerce devlet memuru duymadıysa benim duymam mümkün değil. Yıllık 2 bin olayın olduğu bir yerden bahsediyorum.
"PELİTLİ’DE DEVRİYE GEZDİRİYORDUM"
Pelitli’de 24 saat esasına göre devriye gezdiriyordum. Ogün Samast’ın babası, oğlunu televizyonda gördükten sonra devriye aracına söylemeyip emniyeti aramasını o gün de anlamadım. Hala da anlayamadım. Samast’ın babasına sorduğumda ‘o an için öyle düşündüm’ dedi. Samast’ın evine gittiğimizde polisler arama yapıyordu. Polislere, ‘burası jandarma bölgesi neden bize bilgi vermediniz?’ dedim.”
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İfade veren tutuksuz sanıklardan astsubay Ünsal Gürel de suçlamaları kabul etmeyerek hiçbir zaman istihbaratta görev yapmadığını söyledi. Cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda asayişten sorumlu olarak görev yaptığını ifade eden Gürel, “FETÖ/PDY ve başka hiçbir örgütün üyesi değilim. Hiçbir zaman açığa alınmadım” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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