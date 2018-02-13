Elazığ'da yaşayan ressam ve heykeltıraş Meyadin Demirbaş (39), iki katlı kerpiç evinin bodrum katındaki atölyesinde, çocukken ninesinden ve dedesinden dinlediği hikâye, masal ve efsaneleri resim ve heykellerle yeniden yorumluyor.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre Anadolu’daki tüm efsaneleri yorumlayarak bir sergi açmak istediğini belirten Demirbaş, 20 yaşında işsiz kaldığını ve iş bulamadığı için çocukluk yıllarındaki masallar sayesinde yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Demirbaş, İsviçre, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İran ve Hindistan’dan gelenlerin resim veya heykel siparişi verdiğini anlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER