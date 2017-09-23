Indie pop sound’larla başarılı işler yapan genç müzisyen sorularımızı yanıtladı. HT Cumartesi'nden Ece Ulusum haberi...

Bu yıl Sziget’te sahnesi en çok beklenen isimdiniz. Sahnede çok iyiydiniz.

İnanılmaz bir deneyimdi. Dünyanın dört bir yanından farklı insanlar gelmiş dans ediyordu. Yazın en efsane en iyi etkinliklerindendi benim için...

Sahne alacağınız yerleri seçerken dikkat ettiğiniz noktalar neler oluyor?

Gerçekten çok kötü bir ses sistemine sahip birçok mekân var. Çok bilinenler arasında bile ki bu beni hep şaşırttı. Şovun tamamı için iyi bir ses çok önemli.

Yolculuklarınız sırasında şarkılar aklınıza geliyormuş. Aklıma geldi, acaba Mars’a doğru giden uzay gemisi yolculuğunuzda nasıl parçalar çıkardı?

(Gülüyor.) Nasıl ses çıkarır o anda emin değilim, ama kesinlikle çok fazla yankı içerirdi. Aslında birçok kişi sound’umu “uzayda” olan bir şeye kıyaslıyor. Bu da bant gecikmesi ve yankı gibi efekt kullandığımdan herhalde.

Alman müziğinin bir markaya dönüştüğünü düşünüyor musunuz?

Almanya’da olanı biteni dışarıdan gören biri olmadıkça söylemek zor. Ancak elektronik müzik için Kompakt, Innervisions, Pampa kesinlikle dünya çapında bir marka haline geldi.

Grup olarak birlikte müzik dışında neler yapmayı seversiniz?

Şovdan önce güzel bir akşam yemeği yemeyi seviyoruz.

Spotify’da aylık dinleyici sayınızı biliyor musunuz?

Bilmem. Bu sayıları gerçekten hiç önemsemiyorum. Dürüst olmak gerekirse bana gerçekten bir şey ifade etmiyor.

‘YENİ ALBÜM KAYITLARINA BAŞLADIM’

Sahnedeki Roosevelt neler düşünüyor?

Bazen seyircilerin ardında parlak ışıklarla çıkış yazan kapıya baktığımı fark ediyorum. Ama sonunda iyi bir şeyler çıkıyor ve hiçbir şey düşünmemeye başlıyorum.

İstanbul’daki konserinize de grubunuzla geldiniz...

Sahneye gerçek bir grupla çıktım. Gelenlerin sadece dizüstü bilgisayar ve elektronik aygıtlar görmesini istemedim. Bu yüzden albüme kıyasla tamamen farklı bir deneyim.

Gelecek planlarınız neler?

Yeni albüm kayıtlarına başladım bile.