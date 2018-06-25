Yine kan döküldü...

Olay ile ilgili olarak Erzincan Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "25 Haziran 2018 tarihinde saat 07:45 sularında Erzincan'ın Refahiye ilçesi Erzurum-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen silahlı saldırı olayında S.D. isimli bir şahıs hayatını kaybetmiş, F.Y. isimli bir şahıs ise yaralanmıştır. Yaralı F.Y. isimli şahıs Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alınmıştır. Olayın faili Y.Y. isimli bir şahıs silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalanmıştır" denildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Özgür İlhan'ın haberine göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri, dün oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaşınca silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Y.D. isimli şüpheli gözaltına alınmıştı.



