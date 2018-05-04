Diosgyor - Mezokovesd Zsory sahaya çıkıyor

Diosgyor ve Mezokovesd Zsory, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Diosgyor 30 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Mezokovesd Zsory 28 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Diosgyor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mezokovesd Zsory, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 332 kodlu maçı oynayanlar; Diosgyor galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Mezokovesd Zsory galibiyet oranı 0.00.

Diosgyor son haftadaki Puskas FC müsabasında 1-0 yenildi.

Mezokovesd Zsory, Vasas Budapest karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Diosgyor, 24 gol attı ve 22 gol yedi.

Mezokovesd Zsory ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mezokovesd Zsory, 15 gol atarken 25 gol yedi.