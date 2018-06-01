Diosgyor - Videoton Fehervar maçı istatistikleri

Diosgyor ve Videoton Fehervar, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Diosgyor 33 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Videoton Fehervar 68 puanda ve 1. sırada. Diosgyor son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Videoton Fehervar, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 245. İddaa'da Diosgyor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Videoton Fehervar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Diosgyor önceki hafta Puskas FC mücadelesinde 1-0 yenildi.

Videoton Fehervar ise Debrecen maçında 2-5 kazandı.

Diosgyor, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 23 gol yedi.

Videoton Fehervar, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Videoton Fehervar 29 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.