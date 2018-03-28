DİP dizisi için geri sayım başladı. Yönetmenlik koltuğunda Uygar Kutlu'nun oturduğu yeni dizi DİP'in ne zaman başlayacağına dair merak edilen sorular yayınlanan 2. fragman ile yanıt buldu. Başrollerini İlker Kaleli, Neslihan Atagül ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı DİP dizisi ne zaman başlıyor? DİP oyuncuları kimler? İşte DİP yayın tarihi ve fragmanları....

DİP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını TMC'nin üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün kaleme aldığı, yönetmenlik koltuğunda ise Uygar Kutlu'nun oturduğu DİP dizisinin yayın tarihi belli oldu. İlker Kaleli, Neslihan Atagül ve Berrak Tüzünataç'ın başrolünü paylaştığı DİP 30 Mart Cuma günü saat 21.00'da Puhu TV'de seyirciyle buluşacak.

DİP 1. fragmanı;

DİP 2. fragmanı;

DİP OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı DİP'in oyuncu kadrosunda, Bülent Emin Yarar, Lale Mansur, Defne Kayalar, Olgun Toker, Gün Koper, Gözde Türkpençe, Can Gox yer alıyor.

DİP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

DİP, İstanbul Emniyeti'yle ortak çalışan bir intihar ara bulucusu psikiyatrist olan Sahir ile gizemli bir bilim kadını olan Bilge'nin hikayesini anlatıyor.

İstanbul Emniyet'e bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan İlker Kaleli'nin canlandırdığı Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Bilge'yi bulur. Hayatı sırlarla dolu, gizemli bir bilim kadını olan Bilge'yle tanıştığı andan itibaren Sahir'in önünde yeni ve tehlikeli bir dünyanın kapıları aralanacaktır. İkilinin eşiğinde olduğu bu kapının ardında her sır, yeni bir sırrı doğurmaktadır. Sahir ve Bilge içine atıldıkları bu büyük savaşta hem birbirlerine destek olacak hem de geçmişten, bugünden ve yarından gelen ve gelecek olan yaralarını birlikte saracaklar.

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