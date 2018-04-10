Geçtiğimiz hafta kuzeni aracılığıyla babası ve kendisinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren, her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Yulia Skripal'in suskunluğunu bozması, Rusya devlet televizyonunun yayınladığı ses kayıtlarından sonra gerçekleşmişti. Doğruluğu kanıtlanmamış ses kaydına göre; Rusya'daki kuzeniyle konuşan Yulia, babasıyla birlikte iyileşme süreci içinde olduklarını ve geri dönülmez hasar almadıklarını ifade ediyordu.

Skripal ve kızı, 4 Mart'ta bir alışveriş merkezinin önündeki bankta bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere yönetimi, olaydan dolayı Rusya'yı sorumlu tutmuş ve İngiltere'nin dahil olduğu birçok AB üyesi ülke ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Yulia Skripal taburcu edilirken, babası Sergey Skripal'in ise hızla iyileştiği, tedaviye yanıt verdiği ve durumunun kritik olmadığı hastane yönetimi tarafından açıklanmıştı.

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